Tanti i profili in attacco che la Fiorentina sta monitorando. In particolare sembra ci sia stato un contatto per Darwin Nunez del Benfica, il suo valore è di circa 20 milioni. I gigliati seguono anche Toni Martinez del Porto. Lo scrive La Nazione.

