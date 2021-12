TMW, Fiorentina scatenata, preso Ikonè, ci prova per Berardi, tratta Nunez per giugno

Come scrive TMW, La Fiorentina ha di fatto definito l’arrivo in viola di Jonathan Ikoné dal Lille. 15 milioni di euro al club francese con una percentuale importante sulla plusvalenza che nel caso il club viola riuscirà a effettuare in futuro dall’addio del giocatore. Una prospettiva non certo immediata visto che l’esterno, che in estate era anche nel mirino del Milan, firmerà un contratto fino al 2026.

Non solo: i viola non mollano il colpo anche per Domenico Berardi del Sassuolo. Per l’esterno, che ha aperto all’addio, proposta da 20 milioni e 7 di bonus. Il club neroverde sta cedendo Jeremie Boga all’Atalanta per 18 milioni ma l’offerta da 10 più Manor Solomon dello Shakhtar Donetsk potrebbe garantire a Dionisi già un sostituto in casa. Riflessioni neroverdi, così come quelle su Oussama Idrissi del Siviglia.

Un vero e proprio anticipo di cassa che prepara Commisso già per gennaio (ma in alternativa il grande obiettivo Berardi sarebbe solo rimandato all’estate). In ponte c’è l’addio di Dusan Vlahovic e il primo sogno per sostituirlo è Darwin Nunez del Benfica. Costi forse proibitivi ma negli scorsi giorni uno degli uomini mercato viola, Nicolas Burdisso, ha visto a Milano l’agente del giocatore.

