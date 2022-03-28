De Santis frena: "Orellano alla Fiorentina? Non cosi bravo nel gol, Velez ha già incassato dall'Atalanta"

Classe 2000, esterno del Velez, Lucas Orellano è l'esterno argentino su cui ha messo gli occhi la Fiorentina. Ne ha parlato De Santis

L'intermediario di mercato sudamericano Lorenzo De Santis ha parlato a Lady Radio commentando le voci delle ultime ore, riguardo l'interessamento della Fiorentina per Orellano, esterno classe 2000 del Velez. L'analisi di De Santis:

"Orellano è forte nell'uno contro uno, il difetto è che non è molto bravo ed efficace in zona gol. In questi anni ho imparato è che ci sono giocatori forti in Argentina che però non sono adatti per il calcio europeo, Orellano si specchia troppo nel suo gioco e nelle sue qualità. Il Velez non ha bisogno di soldi perchè ha appena incassato dall'Atalanta per un'altra cessione, nella trattativa non ti verranno incontro nel prezzo"

https://www.labaroviola.com/giovani-a-firenze-bianco-e-agostinelli-20-anni-sono-ritenuti-ancora-troppo-acerbi-per-la-fiorentina/170390/