Notizie Velez Fiorentina

TMW rivela: "Fiorentina interessata a Thiago Fernandez. Il Velez lo valuta tra i 5 e i 6 milioni di euro"
06 maggio 2025 17:30
Corriere dello Sport: La Fiorentina mette gli occhi su Valentin Gomez, il difensore 2003 ha una clausola di 10 milioni
25 febbraio 2024 11:45
Attenta Fiorentina, il talento Prestianni adesso lo vogliono anche Milan e Napoli. Costa 12 milioni
27 marzo 2023 15:24
Fiorentina e Italia si muovono per Prestianni, il grande talento argentino da vestire di viola e azzurro
26 marzo 2023 15:26
TMW, Fiorentina su Valentin Gomez, difensore argentino classe 2003 del Velez. Centrale mancino
06 gennaio 2023 20:45
Dall'Argentina, Burdisso vuole per la Fiorentina il forte giovane Gomez del Velez, costa 10 milioni
05 gennaio 2023 12:23
Dall'Argentina, Burdisso ha messo nel mirino il gioiello Gianluca Prestianni
24 dicembre 2022 15:16
Nazione, il mercato si accende la prossima settimana: nel mirino della Fiorentina c’è Orellano
02 aprile 2022 09:06
De Santis frena: "Orellano alla Fiorentina? Non cosi bravo nel gol, Velez ha già incassato dall'Atalanta"
28 marzo 2022 15:16
Gattuso va a vedere De La Vega ma rimane a bocca aperta per Thiago Almada. Costa 20 milioni
10 giugno 2021 11:11
Toledo dai 30 milioni al ritorno a casa: il Velez lo rivuole
02 gennaio 2017 15:30
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