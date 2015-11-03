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Notizie Velez Fiorentina

TMW rivela: "Fiorentina interessata a Thiago Fernandez. Il Velez lo valuta tra i 5 e i 6 milioni di euro"

06 maggio 2025 17:30

Corriere dello Sport: La Fiorentina mette gli occhi su Valentin Gomez, il difensore 2003 ha una clausola di 10 milioni

25 febbraio 2024 11:45

Attenta Fiorentina, il talento Prestianni adesso lo vogliono anche Milan e Napoli. Costa 12 milioni

27 marzo 2023 15:24

Fiorentina e Italia si muovono per Prestianni, il grande talento argentino da vestire di viola e azzurro

26 marzo 2023 15:26

TMW, Fiorentina su Valentin Gomez, difensore argentino classe 2003 del Velez. Centrale mancino

06 gennaio 2023 20:45

Dall'Argentina, Burdisso vuole per la Fiorentina il forte giovane Gomez del Velez, costa 10 milioni

05 gennaio 2023 12:23

Dall'Argentina, Burdisso ha messo nel mirino il gioiello Gianluca Prestianni

24 dicembre 2022 15:16

Nazione, il mercato si accende la prossima settimana: nel mirino della Fiorentina c’è Orellano

02 aprile 2022 09:06

De Santis frena: "Orellano alla Fiorentina? Non cosi bravo nel gol, Velez ha già incassato dall'Atalanta"

28 marzo 2022 15:16

Gattuso va a vedere De La Vega ma rimane a bocca aperta per Thiago Almada. Costa 20 milioni

10 giugno 2021 11:11

Toledo dai 30 milioni al ritorno a casa: il Velez lo rivuole

02 gennaio 2017 15:30

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