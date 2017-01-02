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Toledo dai 30 milioni al ritorno a casa: il Velez lo rivuole

Nessuna presenza in serie A, ma diverse offerte dall'estero: secondo Gianlucadimarzio.com Hernan Toledo è stato richiesto dal Gimnasia La Plata e dal Velez Sarsfield, la stessa squadra che in estate l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 gennaio 2017 15:30
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Nessuna presenza in serie A, ma diverse offerte dall'estero: secondo Gianlucadimarzio.com Hernan Toledo è stato richiesto dal Gimnasia La Plata e dal Velez Sarsfield, la stessa squadra che in estate l'aveva ceduto alla viola. Adesso l'attaccante classe '96 potrebbe tornare a casa già a gennaio.

 

 

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