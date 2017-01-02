Toledo dai 30 milioni al ritorno a casa: il Velez lo rivuole
Nessuna presenza in serie A, ma diverse offerte dall'estero: secondo Gianlucadimarzio.com Hernan Toledo è stato richiesto dal Gimnasia La Plata e dal Velez Sarsfield, la stessa squadra che in estate l...
A cura di Redazione Labaroviola
02 gennaio 2017 15:30
Nessuna presenza in serie A, ma diverse offerte dall'estero: secondo Gianlucadimarzio.com Hernan Toledo è stato richiesto dal Gimnasia La Plata e dal Velez Sarsfield, la stessa squadra che in estate l'aveva ceduto alla viola. Adesso l'attaccante classe '96 potrebbe tornare a casa già a gennaio.