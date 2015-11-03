Labaro Viola

Notizie Toledo Fiorentina

Toledo denunciato da una vicina perchè si è masturbato davanti ai passanti: "Violata mia intimità"

24 marzo 2022 21:45

Olivera, Milic, Diks, Toledo, Dragowski, Maganjic sono costati più di 20 milioni di euro. Il bilancio degli acquisti viola

06 maggio 2017 11:49

Toledo: "A Firenze ho perso fiducia, non capivo nemmeno la lingua"

20 febbraio 2017 14:51

Comunicato ufficiale ACF: Toledo al Lanus

18 febbraio 2017 01:23

Sky: addio Toledo, va in prestito al Lanus per 2 anni

13 febbraio 2017 21:43

"Gonzalo resta se fa un passo indietro. Toledo è buono, Prandelli..."

25 gennaio 2017 16:09

Pedullà: "Corvino a Milano per Toledo, mercato oltre le aspettative"

24 gennaio 2017 15:59

Pedullà: "Le parole di Kalinic una sentenza. Interessa Scalera, Zarate e Toledo..."

21 gennaio 2017 14:32

Setién (Las Palmas): "Stiamo trattando Toledo e Calleri, hanno le caratteristiche giuste per noi"

10 gennaio 2017 19:59

IL PRIMO FLOP PORTA CON SÈ UNA DOLOROSA VERITÁ. E QUEI 500.000 EURO DI INGAGGIO...

09 gennaio 2017 20:02

Toledo verso l'addio, è a un passo da Las Palmas

09 gennaio 2017 10:49

Toledo ai saluti: su di lui c'è il Las Palmas

08 gennaio 2017 18:09

Toledo dai 30 milioni al ritorno a casa: il Velez lo rivuole

02 gennaio 2017 15:30

Mancano i cambi sugli esterni? Intanto Toledo l'oggetto misterioso, tornerà dall'infortunio dopo natale

30 novembre 2016 09:47

Da Toledo a Diks fino a Olivera. Tutto il flop momentaneo delle pianticelle di Corvino

08 novembre 2016 11:52

Primavera viola, Toledo e difesa flop! Perez show. Vince il Milan 5-4

11 settembre 2016 13:06

COMUNICATO UFFICIALE, TOLEDO E' UN NUOVO GIOCATORE DELLA FIORENTINA

25 luglio 2016 15:59

Visite mediche a Firenze per Toledo: "Ho scelto la Fiorentina perché è un grande club"

25 luglio 2016 09:28

Toledo è viola, accordo totale per il prestito biennale. Il riscatto…

20 luglio 2016 10:40

Toledo mercoledì a Firenze per le visite mediche. Alla scoperta del nuovo Di Maria

18 luglio 2016 14:14

Corvino e l'ultimo colpo Toledo, prestito con riscatto. Ora a Moena arriva Della Valle...

17 luglio 2016 11:10

Sky: colpo viola, arriva Toledo in prestito, esterno classe 96

16 luglio 2016 23:14

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