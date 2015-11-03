Notizie Toledo Fiorentina

Toledo denunciato da una vicina perchè si è masturbato davanti ai passanti: "Violata mia intimità"
24 marzo 2022 21:45
Olivera, Milic, Diks, Toledo, Dragowski, Maganjic sono costati più di 20 milioni di euro. Il bilancio degli acquisti viola
06 maggio 2017 11:49
Toledo: "A Firenze ho perso fiducia, non capivo nemmeno la lingua"
20 febbraio 2017 14:51
Comunicato ufficiale ACF: Toledo al Lanus
18 febbraio 2017 01:23
Sky: addio Toledo, va in prestito al Lanus per 2 anni
13 febbraio 2017 21:43
"Gonzalo resta se fa un passo indietro. Toledo è buono, Prandelli..."
25 gennaio 2017 16:09
Pedullà: "Corvino a Milano per Toledo, mercato oltre le aspettative"
24 gennaio 2017 15:59
Pedullà: "Le parole di Kalinic una sentenza. Interessa Scalera, Zarate e Toledo..."
21 gennaio 2017 14:32
Setién (Las Palmas): "Stiamo trattando Toledo e Calleri, hanno le caratteristiche giuste per noi"
10 gennaio 2017 19:59
IL PRIMO FLOP PORTA CON SÈ UNA DOLOROSA VERITÁ. E QUEI 500.000 EURO DI INGAGGIO...
09 gennaio 2017 20:02
Toledo verso l'addio, è a un passo da Las Palmas
09 gennaio 2017 10:49
Toledo ai saluti: su di lui c'è il Las Palmas
08 gennaio 2017 18:09
Toledo dai 30 milioni al ritorno a casa: il Velez lo rivuole
02 gennaio 2017 15:30
Mancano i cambi sugli esterni? Intanto Toledo l'oggetto misterioso, tornerà dall'infortunio dopo natale
30 novembre 2016 09:47
Da Toledo a Diks fino a Olivera. Tutto il flop momentaneo delle pianticelle di Corvino
08 novembre 2016 11:52
Primavera viola, Toledo e difesa flop! Perez show. Vince il Milan 5-4
11 settembre 2016 13:06
COMUNICATO UFFICIALE, TOLEDO E' UN NUOVO GIOCATORE DELLA FIORENTINA
25 luglio 2016 15:59
Visite mediche a Firenze per Toledo: "Ho scelto la Fiorentina perché è un grande club"
25 luglio 2016 09:28
Toledo è viola, accordo totale per il prestito biennale. Il riscatto…
20 luglio 2016 10:40
Toledo mercoledì a Firenze per le visite mediche. Alla scoperta del nuovo Di Maria
18 luglio 2016 14:14
Corvino e l'ultimo colpo Toledo, prestito con riscatto. Ora a Moena arriva Della Valle...
17 luglio 2016 11:10
Sky: colpo viola, arriva Toledo in prestito, esterno classe 96
16 luglio 2016 23:14
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