Comunicato ufficiale ACF: Toledo al Lanus
Toledo torna in Argentina. Adesso è ufficiale...
A cura di Redazione Labaroviola
18 febbraio 2017 01:23
La notizia era nell'aria ma adesso è ufficiale: Hernan Toledo saluta la Fiorentina e se ne va al Lanus in Argentina. Questo il comunicato ufficiale della Fiorentina apparso su violachannel:
"ACF Fiorentina comunica di aver risolto anticipatamente il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Hernan Toledo con il Club Deportivo Maldonado, il quale trasferisce il diritto alle prestazione sportive del giocatore al Club Atletico Lanus, squadra vincitrice del campionato 2016 in Argentina".