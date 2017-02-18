Comunicato ufficiale ACF: Toledo al Lanus

Toledo torna in Argentina. Adesso è ufficiale...

La notizia era nell'aria ma adesso è ufficiale: Hernan Toledo saluta la Fiorentina e se ne va al Lanus in Argentina. Questo il comunicato ufficiale della Fiorentina apparso su violachannel:

"ACF Fiorentina comunica di aver risolto anticipatamente il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Hernan Toledo con il Club Deportivo Maldonado, il quale trasferisce il diritto alle prestazione sportive del giocatore al Club Atletico Lanus, squadra vincitrice del campionato 2016 in Argentina".