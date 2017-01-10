Setién (Las Palmas): “Stiamo trattando Toledo e Calleri, hanno le caratteristiche giuste per noi”

Quique Setién, allenatore del Las Palmas, ha commentato le voci di mercato che parlano di un forte interessamente del club spagnolo per l’esterno argentino della Fiorentina Hernan Toledo e per un altro obiettivo di mercato dei viola, Jonathan Calleri: “So che stiamo trattando questi due calciatori, hanno le caratteristiche giuste per noi. Non sarà facile prenderli ma ci farebbero comodo. Calleri è una punta ricercata da molte squadre. Toledo potrebbe adattarsi perfettamente al nostro impianto di gioco”.