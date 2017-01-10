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Setién (Las Palmas): “Stiamo trattando Toledo e Calleri, hanno le caratteristiche giuste per noi”

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Setién (Las Palmas): “Stiamo trattando Toledo e Calleri, hanno le caratteristiche giuste per noi”

Redazione

10 Gennaio · 20:59

Aggiornamento: 10 Gennaio 2017 · 20:59

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Quique Setién, allenatore del Las Palmas, ha commentato le voci di mercato che parlano di un forte interessamente del club spagnolo per l’esterno argentino della Fiorentina Hernan Toledo e per un altro obiettivo di mercato dei viola, Jonathan Calleri: “So che stiamo trattando questi due calciatori, hanno le caratteristiche giuste per noi. Non sarà facile prenderli ma ci farebbero comodo. Calleri è una punta ricercata da molte squadre. Toledo potrebbe adattarsi perfettamente al nostro impianto di gioco”.

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