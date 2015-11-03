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Notizie Calleri Fiorentina

Ex obiettivo viola, è fatta per Calleri al Las Palmas

19 gennaio 2017 11:54

Setién (Las Palmas): "Stiamo trattando Toledo e Calleri, hanno le caratteristiche giuste per noi"

10 gennaio 2017 19:59

Tmw: incontro per Zaza giovedì scorso. Corvino valuta anche Calleri...

09 gennaio 2017 14:34

Bargiggia contro Di Marzio, due verità molto diverse su Calleri alla Fiorentina

09 giugno 2016 14:31

Mediaset, il primo colpo della Fiorentina sarà Calleri. Cifre e costi dell'acquisto

07 giugno 2016 13:38

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