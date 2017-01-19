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Ex obiettivo viola, è fatta per Calleri al Las Palmas

Jonathan Calleri, attaccante argentino seguito a lungo dai viola, sembra aver accettato il Las Palmas..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 gennaio 2017 11:54
Ex obiettivo viola, è fatta per Calleri al Las Palmas -
Calciomercato
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Sembra ormai in dirittura d'arrivo l'approdo al Las Palmas di Jonathan Calleri, argentino classe 1993 seguito a lungo dalla Fiorentina. L'ex Boca Juniors viene da 6 mesi fallimentari al West Ham e la sua voglia di rimettersi in gioco l'hanno spinto verso il club spagnolo.

A sancire la quasi ufficialità ci ha pensato il padre Guillermo Calleri: “Credo che oggi sarà presa una decisione definitiva” ha detto.

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