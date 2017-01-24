Pedullà: "Corvino a Milano per Toledo, mercato oltre le aspettative"

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà parla a Radio Bruno di Fiorentina: "Corvino è a Milano per Toledo, il ragazzo voleva più spazio, sarà accontentato. Castrovilli e Scalera? Il mercato viola è...

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà parla a Radio Bruno di Fiorentina: "Corvino è a Milano per Toledo, il ragazzo voleva più spazio, sarà accontentato. Castrovilli e Scalera? Il mercato viola è in linea con quello che era stato pensato di fare a dicembre, le carte in tavola sarebbero cambiate solo a fronte di una grande cessione. Anzi, è stato anche fatto qualcosa in più con l’arrivo di Sportiello.

Gabbiadini? La sua non è stata una vicenda gestita bene. Lui vorrebbe andare in Premier ma nessuno è disposto ad offrire le cifre chieste da De Laurentiis. Su di lui ci sono Southampton e Stoke City, credo si arriverà al rush finale di questa finestra di mercato".