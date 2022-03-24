Toledo denunciato da una vicina perchè si è masturbato davanti ai passanti: "Violata mia intimità"

Toledo è stato un giocatore della Fiorentina nella stagione 2016/2017 our non scendendo mai in campo, adesso è vittima di una denuncia

Hernán Toledo è stato un giocatore della Fiorentina, arrivò in viola tra la fanfara generale sia di Andrea Della Valle che di Pantaleo Corvino, che lo prese. L'ex giocatore viola, adesso all'Estudiantes, è stato denunciato da un vicino perchè Toledo, insieme con il giocatore del Racing Enzo Copetti, erano nudi davanti alla finestra di casa loro e che si erano persino masturbati facendosi vedere dai passanti. Il calciatore ha rilasciato un comunicato in cui smentisce questa versione, separa l'attaccante del Racing e comunica che sta per avviare un'azione contro la donna.

"Visto quanto è emerso dai media, vorrei chiarire quanto segue: due coppie convivono in una casa nel quartiere di Fincas de Hudson da marzo 2022 poiché la moglie di Enzo Copetti è mia cugina-sorella", ha esordito Toledo nel suo account instagram ufficiale. Poi, ha aggiunto: "Non è stata mai praticata alcuna pratica che venga manifestata pubblicamente".

"La nostra stanza è al primo piano, quello che vogliono manifestare come esibizionismo non è né più né meno che un'invasione dell'intimità e dell'intimità della mia casa, del mio compagno e di me stesso. Infine, esonero da ogni responsabilità Enzo Copetti.

Infine, Toledo ha detto di essersi messo a disposizione della Polizia: "L'invasione di proprietà privata da parte di questo vicino sarà indagata e avvierò le relative azioni per rivendicare il danno all'immagine pubblica della nostra famiglia", si chiudeva la lettera. giocatore.

Nell'ambito della causa avanzata da questo mezzo, la vicina che ha sporto denuncia al 3° commissariato di Gutiérrez ha preferito tacere, non fare dichiarazioni pubbliche e, pur affermando di avere un video, ha preferito non renderlo pubblico . Va ricordato che, come anticipato da Double Yellow, la donna si è avvicinata questo mercoledì alla questura per denunciare i giocatori per essersi mostrati nudi alle finestre e persino per essersi masturbati.

La donna sapeva che entrambi i calciatori si erano trasferiti al paese Fincas de Hudson de Berazategui e ha denunciato sia Copetti che Toledo perché non sapeva esattamente quale dei due fosse quello che si era mostrato davanti ai vicini.

In conseguenza del fatto che la denuncia è diventata pubblica dopo la pubblicazione di questo mezzo, Estudiantes e Racing hanno contattato i calciatori per conoscere le loro versioni degli eventi.

Copetti e Toledo si sono recentemente trasferiti nella zona del quartiere con i rispettivi partner, secondo quanto appreso da Doble Amarilla. Di fronte a questi atti di esibizionismo, la donna ha sporto denuncia nella chat del quartiere e con il proprietario del locale per avvertirla della situazione, anche se non c'era soluzione ed è per questo che la questione è stata trasferita alla Giustizia.

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