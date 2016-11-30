Mancano i cambi sugli esterni? Intanto Toledo l'oggetto misterioso, tornerà dall'infortunio dopo natale

Era uno dei colpi più affascinanti di Corvino di quest'estate. Ma tranne qualche apparizione in Primavera Toledo è sparito...

Tra i giovani arrivati in estate a Firenze, uno dei più attesi se non il più atteso in assoluto era sicuramente l’esterno argentino Hernan Toledo, preso in prestito biennale (con diritto d’acquisto fissato a 30 milioni) dal Velez attraverso l’intermediazione del gruppo Stellar, proprietario del cartellino. E invece niente.

Niente nel senso che finora le uniche tracce dell’esterno offensivo argentino classe ‘96 sono quelle lasciate nelle sporadiche apparizioni in Primavera, con un gol segnato nel 6-2 allo Spezia. Quindi, due infortuni in serie l’hanno messo fuori causa da tutto. Nei piani del club, doveva servire a Sousa come alternativa agli esterni, un tipo di giocatore che oggi farebbe molto comodo. L’entità dell’ultimo guaio muscolare porta a credere che per avere delle possibilità di vederlo in campo con la prima squadra si debba andare dopo la sosta di Natale. Questo è quello che riporta Stadio.