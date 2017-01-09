Toledo verso l'addio, è a un passo da Las Palmas

Il giocatore potrebbe lasciare la Serie A senza nemmeno averci mai giocato un minuto.

Secondo il quotidiano spagnolo La provincia, siamo ai dettagli per il passaggio di Hernan Toledo al Las Palmas. La Fiorentina avrebbe trovato l'accordo per interrompere il prestito biennale che lo lega al club per un altro anno e mezzo per permettere al Las Palmas di rilevarlo con la stessa formula. Toledo è dunque vicino a lasciare la Serie A senza nemmeno mai averci giocato un minuto.