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Toledo ai saluti: su di lui c'è il Las Palmas

Il centrocampista classe '96, arrivato in estate dal Velez, non è stato mai impiegato con la prima squadra

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 gennaio 2017 18:09
Toledo ai saluti: su di lui c'è il Las Palmas -
Calciomercato
Toledo
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Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, pare che l'avventura dell'argentino Hernan Toledo con la Fiorentina sia ormai giunta ai titoli di coda. Sembra infatti che sul centrocampista, arrivato in estate dal Velez Sarsfield, sia forte l'interesse della squadra spagnola del Las Palmas, che potrebbe quindi provare ad assicurarsi le prestazioni dell'esterno classe '96 per ora mai impiegato con la prima squadra.

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