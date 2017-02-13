Sky: addio Toledo, va in prestito al Lanus per 2 anni
Finisce qua, senza avere mai messo piede in campo, l'avventura in viola di Hernan Toledo. Secondo quanto riporta Sky, infatti, il giocatore è ormai pronto per tornare in Argentina, per indossare la ma...
A cura di Redazione Labaroviola
13 febbraio 2017 21:43
Finisce qua, senza avere mai messo piede in campo, l'avventura in viola di Hernan Toledo. Secondo quanto riporta Sky, infatti, il giocatore è ormai pronto per tornare in Argentina, per indossare la maglia del Lanus per i prossimi 2 anni. Per l'operazione si attende soltanto l'ok del Deportivo Maldonado, proprietario del cartellino.