Toledo: "A Firenze ho perso fiducia, non capivo nemmeno la lingua"

Hernan Toledo si presenta al Lanus, il suo nuovo club:“Sono arrivato al Lanus perché voglio dimostrare di essere un giocatore in grado di aiutare la squadra. A Firenze avevo perso la fiducia in me ste...

Hernan Toledo si presenta al Lanus, il suo nuovo club:“Sono arrivato al Lanus perché voglio dimostrare di essere un giocatore in grado di aiutare la squadra. A Firenze avevo perso la fiducia in me stesso, perché non ho mai potuto giocare. La mia esperienza europea è stata bella ma non è stato facile entrare in uno spogliatoio nel quale non capisci nemmeno la lingua. Un giocatore vuole sempre andare a giocare nei migliori club del mondo ed il Lanus lo è. Può certamente vincere il campionato e spero che possa farlo già in questa stagione”.