"Gonzalo resta se fa un passo indietro. Toledo è buono, Prandelli..."
L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno:SUL MERCATO: "Non cambierà per una partita. Non vedo allo stato attuale situazioni per cui la Fiorentina possa intervenire per rinfo...
L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno:
SUL MERCATO: "Non cambierà per una partita. Non vedo allo stato attuale situazioni per cui la Fiorentina possa intervenire per rinforzare il reparto difensivo".
SU GONZALO: "La vicenda può cambiare solo se farà un passo indietro rispetto alle sue richieste. Credo che la sua decisione di non rinnovare a queste cifre possa cambiare difficilmente".
SU TOLEDO: "Ritengo che sia un buonissimo esterno. Non so se si incrineranno i rapporti con qualcuno, ma la priorità per lui è andare a giocare ora. Magari in un altro contesto potrà fare bene, come successo con ad esempio con Chiesa.
SU PRANDELLI: "Quando sente la parola Fiorentina gli occhi gli si illuminano. Io penso che se avesse la possibilità di tornare per lui sarebbe come un sogno che si avvera".