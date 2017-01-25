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"Gonzalo resta se fa un passo indietro. Toledo è buono, Prandelli..."

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno:SUL MERCATO: "Non cambierà per una partita. Non vedo allo stato attuale situazioni per cui la Fiorentina possa intervenire per rinfo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 gennaio 2017 16:09
"Gonzalo resta se fa un passo indietro. Toledo è buono, Prandelli..." -
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L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno:

SUL MERCATO: "Non cambierà per una partita. Non vedo allo stato attuale situazioni per cui la Fiorentina possa intervenire per rinforzare il reparto difensivo".

SU GONZALO: "La vicenda può cambiare solo se farà un passo indietro rispetto alle sue richieste. Credo che la sua decisione di non rinnovare a queste cifre possa cambiare difficilmente".

SU TOLEDO: "Ritengo che sia un buonissimo esterno. Non so se si incrineranno i rapporti con qualcuno, ma la priorità per lui è andare a giocare ora. Magari in un altro contesto potrà fare bene, come successo con ad esempio con Chiesa.

SU PRANDELLI:  "Quando sente la parola Fiorentina gli occhi gli si illuminano. Io penso che se avesse la possibilità di tornare per lui sarebbe come un sogno che si avvera".

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