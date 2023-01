TMW, Fiorentina su Valentin Gomez, difensore argentino classe 2003 del Velez. Centrale mancino

Torna a pescare in Argentina la Fiorentina per la difesa del futuro? Le ultime raccolte in Sudamerica da Tuttomercatoweb.com raccontano che i gigliati, con Nicolas Burdisso, starebbero seguendo con particolare interesse Valentin Gomez. Il giovanissimo difensore diciannovenne, centrale mancino, argentino e con passaporto spagnolo, gioca nel Velez Sarsfield ed è in scadenza tra un anno. Sul giocatore non mancano gli interessamenti in Italia (piace tre la altre anche all’Udinese) e in Spagna ma i gigliati lo hanno messo nel mirino per rinforzare la difesa tra presente e futuro. Lo riporta TMW

LE ULTIME DI PEDULLA’ SUL MERCATO DELLA FIORENTINA