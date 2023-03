Fiorentina e Italia si muovono per Prestianni, il grande talento argentino da vestire di viola e azzurro

Mateo Retegui e Bruno Zapelli sono i primi di una lunga lista di italoargentini che la Figc vuol portare in azzurro. In quest’elenco di 10 nomi c’è anche quello di Gianluca Prestianni Gross, 17 anni, gioiello offensivo del Vélez Sarsfield: le conferme, ufficiose ancorché ufficiali, sono iniziate ad arrivare, a cascata, nella tarda serata di ieri. Hanno cominciato i siti che seguono il día a día, la quotidianità del Vélez:

«La Federazione Italiana Gioco Calcio ha intrapreso i contatti per nazionalizzare Gianluca Prestianni, offrendogli un interessantissimo progetto sportivo. Contemporaneamente un club della Serie A italiana ha mostrato grande interesse per il giocatore».

A stretto giro di posta è arrivata anche l’ammissione, off the records, di Rolando David Zárate, ex gloria proprio del Fortìn che all’Amalfitani ha vinto il Clausura del 2009 e la Recopa Sudamericana del 1997, attualmente agente di calciatori che tra i suoi assistiti ha proprio Prestianni. L’indiscrezione del “petting futbolistico” tra la Figc e ilclan di Prestianni è stata confermata in seguito pure da fonti vicine a Sergio Rapisarda, presidente del Vélez Sarsfield.

Per chiudere il cerchio, però, manca ancora il nome della squadra che sarebbe pronta ad acquistare il diciassettenne di Ciudadela (lo stesso barrio che ha dato i natali a Carlitos El Apache Tévez e pure al fresco campione del mondo Thiago Almada): ebbene la joyita del Vélez ha addosso gli occhi della Fiorentina. Martedì 21 scorso sugli spalti dell’Amalfitani c’era infatti Nicolás Burdisso, direttore tecnico della Fiorentina: ha potuto godersi il golazo realizzato da Prestianni al Central Córdoba. L’operazione Prestianni-Italia, insomma, è già iniziata. Lo scrive Tuttosport

