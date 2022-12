Dall’Argentina, Burdisso ha messo nel mirino il gioiello Gianluca Prestianni

La Fiorentina ha puntato un altro argentino per rinforzare la rosa: Gianluca Prestianni. Il classe 2006 gioca nel Velez ed è una delle più grandi promesse del calcio sudamericano. Il direttore del club è Rolando Zarate, un cognome noto a Firenze: infatti è il fratello di Mauro che ha avuto un passato a tinte viola. Secondo Salimosalacancha c’è stato un contatto tra Nicolas Burdisso e la società argentina per chiedere informazioni su questo giocatore, seguito anche da club di spessore come il Real Madrid. Prestianni conta 6 presenze e un assist in partite ufficiali. Alto 1.66m, fa della tecnica e della rapidità i suoi punti di forza, partendo da sinistra e convergendo verso l’interno del campo, spesso muovendosi anche alle spalle della punta. Un giocatore duttile, talentuoso che potrebbe a breve trovare continuità con la maglia del Velez per poi sbocciare definitivamente in Europa; il contratto scade il 31 dicembre del 2024.

