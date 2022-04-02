Nazione, il mercato si accende la prossima settimana: nel mirino della Fiorentina c’è Orellano

La Fiorentina dovrà pensare anche ai rinnovi dei contratti che sono non troppo distanti dalla scadenza

Si farà all’inizio della prossima settimana il primo punto di mercato in casa Fiorentina. Su tavolo del dg Barone ci saranno le relazioni realizzate da Burdisso nel suo viaggio in Sudamerica e ci saranno poi le date segnate in agenda nel corso degli affari di gennaio e che riguardano appuntamenti decisivi per dare una forma alla Fiorentina del futuro. Per quanto riguarda il blitz in Argentina, il nome da seguire con attenzione è quello di Luca Orellano del Velez, esterno offensivo, mentre, le prossime settimane saranno decisive per arrivare al riscatto di Torreira (15 milioni all’Arsenal), la trattativa per un nuovo contratto a Terracciano e il confronto fra società e giocatore che dovrebbe sfociare nel rinnovo di Gaetano Castrovilli. Ci vorrà invece un po’ più di tempo per arrivare a scrivere qualcosa sulle posizioni di Dragowski (si va comunque nella direzione dell’addio) e su quella di Piatek per il quale esiste un diritto di riscatto (15 milioni) nei confronti dell’Hertha Berlino. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, ANCHE IL 7 BELLO CONTRO LA FIORENTINA: “CAMBIARE IL NOSTRO STEMMA UN’ALTRA DELUSIONE”

https://www.labaroviola.com/anche-il-7-bello-contro-la-fiorentina-cambiare-il-nostro-stemma-unaltra-delusione/171039/