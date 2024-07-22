De Santis: "Il Boca vuole soldi subito per lasciar partire Valentini in questa sessione di mercato"

Il centrale argentino sta vivendo una situazione difficile con il suo club a causa della sua volontà di volare in Italia

A Lady Radio ha parlato l'intermediario di mercato Lorenzo De Santis che ha commentato la situazione tra Fiorentina e Boca Juniors per il centrale argentino Valentini: "Il Boca non parla più con Valentini perché credeva di poter rinnovare il contratto con il giocatore, cosa che non è avvenuta e sta dando tutta la colpa al ragazzo. Addirittura il Boca sta mandando delle segnalazioni alle federazioni argentine per non farlo convocare nelle nazionali. Il Boca ha scelto la linea dura e vuole soldi per farlo partire subito, non sarà semplice convincerli perché sono arrabbiati per la vicenda, vogliono 5 milioni di dollari più una percentuale vicina al 20% per la rivendita futura."

https://www.labaroviola.com/pedulla-annuncia-accordo-totale-tra-fiorentina-e-palermo-per-il-trasferimento-di-niccolo-pierozzi/261519/