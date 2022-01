“Vlahovic non se ne andrà dalla Fiorentina a gennaio, non vuole cambiare campionato per ora”

Ai microfoni di Lady Radio ha parlato l’esperto di mercato Lorenzo De Santis:

“Vlahovic non esprime gradimento per spostarsi in un altro campionato adesso. In Italia c’è solo la Juventus, ma la Fiorentina non lo cederà ai bianconeri. Sarei molto sorpreso se cambiasse qualcosa. Oggi ha un profilo e un percorso che gli permetterebbero di andare praticamente dappertutto. Non dimentichiamoci che in caso di addio a gennaio andrebbe sostituito acquistando un attaccante importante”.

GALLI CONSIGLIA LA FIORENTINA SU VLAHOVIC