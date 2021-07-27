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De Santis: "Discorso Barone? È pretattica. Mercato fermo per tutti. Pulgar? Non so se resterà"

Le parole di Lorenzo De Santis ai microfoni di Lady Radio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 luglio 2021 14:36
De Santis: "Discorso Barone? È pretattica. Mercato fermo per tutti. Pulgar? Non so se resterà" -
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De Santis: "Discorso Barone? È pretattica. Mercato fermo per tutti. Pulgar? Non so se resterà"

Lorenzo De Santis, noto procuratore ed esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare del calciomercato in chiave Fiorentina. Ecco le sue parole:

BARONE "I discorsi di Barone sul mercato? Credo siano pretattica".

MERCATO "La Fiorentina ha una rosa in evoluzione ma adesso il mercato è fermo un po' per tutti. Me lo aspettavo che questo mese sarebbe stato di passaggio. Molte squadre affronteranno le prime giornate di campionato a cantieri ancora aperti

PULGAR "Non so se resterà, su di lui dovranno essere fatte attente valutazioni".

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