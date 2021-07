Antognoni: “Non ho fatto causa. Mai contro la Fiorentina, sono contro la società che mi ha abbandonato”

Su Repubblica.it Giancarlo Antognoni, accompagnato dagli avvocati Massimo Aragiusto e Daniela Cantisani, ha provato a fare chiarezza dopo il clamore causato dall’invio del documento alla Fiorentina per discutere di alcuni vincoli contrattualil che non sarebbero stati rispettati. Ecco le sue parole:

SCONTRO ANTOGNONI-SOCIETÀ “Io non sono contro la Fiorentina, semmai sono contro questa società che mi ha abbandonato. Non ho fatto causa alla Fiorentina, questa è un’altra delle falsità messe in giro sul mio conto. Mi dispiace per i tifosi e per i giocatori. Alcuni di loro mi hanno anche espresso solidarietà. Per il resto vedremo cosa succederà”.

ADDIO “Non potevo accettare l’offerta recapitatomi. È una questione di rispetto per quello che ho fatto come dirigente. Mi dispiace che sia finita così, ma se sono arrivato a questo punto è solo per il grande amore che ho per Firenze e per la Fiorentina“.

