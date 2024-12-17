De Santis: "Medina, muscoli e intensità per la Fiorentina, costa 15 milioni ma col Boca rapporti tesi"

Secondo l'esperto di mercato sudamericano il profilo del mediano del Boca rappresenterebbe la soluzione ideale per il centrocampo viola

A Lady Radio è intervenuto Lorenzo De Santis, procuratore e agente FIFA con una grande conoscenza del mercato sudamericano, il quale ha discusso di un possibile rinforzo per il centrocampo della Fiorentina, analizzando poi altri profili utili in ottica viola.

“Nicolas Medina del Boca Juniors, già seguito da diverse squadre oltre alla Fiorentina, potrebbe rappresentare più di una semplice suggestione per i gigliati. La dirigenza viola, infatti, ha sempre avuto un interesse particolare anche per Equi Fernandez, poi approdato in Arabia. Medina, però, potrebbe essere la soluzione ideale per colmare il vuoto di muscoli e intensità evidenziato contro il Bologna, specialmente considerando la vicenda legata a Bove. Inoltre, il giocatore ha una clausola rescissoria di 15 milioni di dollari. In estate c’era un accordo avanzato con il Fenerbahce, ma l’operazione è saltata perché il Boca non ha accettato i termini di pagamento dilazionato, pretendendo anche una percentuale sulla futura rivendita”.

“Si tratta di un giocatore di qualità, che ha disputato le Olimpiadi con l’Argentina di Mascherano e che sarebbe molto utile alla Fiorentina. Tuttavia, i rapporti tra il club viola e il Boca Juniors sono ormai logorati dopo l’affare Valentini. Per portare Medina a Firenze, bisognerà pagare la clausola più le tasse, che ammontano a circa il 24%, rendendo l’operazione un investimento complessivo di 16-17 milioni di dollari”.

“Valentini ha avuto l’opportunità di allenarsi con il Boca negli ultimi due mesi, ma senza disputare partite vere e proprie. Per quanto riguarda Medina, la situazione è complicata: il giocatore vuole lasciare il club ed è fuori dai convocati da oltre un mese. Folorunsho è un profilo interessante, considerando che il Napoli, con una rosa ampia e fuori dalla Coppa Italia, potrebbe concedere ancora meno spazio a chi gioca poco. Anche Frendrup attira attenzione: nonostante le difficoltà del Genoa, ha mostrato buone qualità che potrebbero arricchire la rosa della Fiorentina con caratteristiche diverse da quelle già presenti”.

In molti tifosi viola lo sognavano alla Fiorentina ma Cherki se lo contendono Psg e Atalanta

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