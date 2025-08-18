De Santis: “La Fiorentina può fare un colpo a parametro zero e uno in prestito da un top club europeo”

Durante una diretta sulle frequenze di Lady Radio, l’intermediario di mercato Lorenzo De Santis ha fatto il punto sul calciomercato della Fiorentina, tra possibili nuovi obiettivi, valutazioni sui movimenti già conclusi e il futuro di Lucas Beltran. Queste le sue parole:

“Il nome di Pellegrini è da tenere sotto controllo – ha detto De Santis – è in uscita da Roma e la decisione di Gasperini di levargli la fascia è un chiaro segnale. Anche il giocatore ha capito di non essere centrale e di fronte ad un bel progetto potrebbe lasciare la capitale”.

De Santis ha poi continuato: “Ad oggi il calciomercato della Fiorentina è positivo. Sono valutazioni parziali, ma resistere agli assalti delle big è un segnale per la piazza. La scelta di un mister che è un vincente come Pioli e il mix fra giovani ed esperti alzano il livello tecnico della squadra. Manca ancora qualcosa, però ho l’impressione che la Fiorentina, negli ultimi giorni, possa fare un colpo a parametro zero ed uno in prestito, anche da un top club europeo”.

Infine una valutazione su Beltran: “Il River ha bisogno di un attaccante e il primo nome è Beltran, anche i tifosi, dopo le difficoltà dell’attacco, invocano a gran voce l’attaccante. Dietro il no di Beltran al Flamengo c’è sicuramente Gallardo, che ha chiamato l’attaccante viola per dirgli di aspettare.”