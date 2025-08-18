18 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:36

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
De Santis: “La Fiorentina può fare un colpo a parametro zero e uno in prestito da un top club europeo”

Radio

De Santis: “La Fiorentina può fare un colpo a parametro zero e uno in prestito da un top club europeo”

Redazione

18 Agosto · 13:48

Aggiornamento: 18 Agosto 2025 · 13:48

TAG:

BeltranDe santisFiorentinapellegrini

Condividi:

di

L'intermediario Lorenzo De Santis ha parlato a Lady Radio del mercato in entrata e in uscita della Fiorentina

Durante una diretta sulle frequenze di Lady Radio, l’intermediario di mercato Lorenzo De Santis ha fatto il punto sul calciomercato della Fiorentina, tra possibili nuovi obiettivi, valutazioni sui movimenti già conclusi e il futuro di Lucas Beltran. Queste le sue parole:

“Il nome di Pellegrini è da tenere sotto controllo – ha detto De Santis – è in uscita da Roma e la decisione di Gasperini di levargli la fascia è un chiaro segnale. Anche il giocatore ha capito di non essere centrale e di fronte ad un bel progetto potrebbe lasciare la capitale”.

De Santis ha poi continuato: “Ad oggi il calciomercato della Fiorentina è positivo. Sono valutazioni parziali, ma resistere agli assalti delle big è un segnale per la piazza. La scelta di un mister che è un vincente come Pioli e il mix fra giovani ed esperti alzano il livello tecnico della squadra. Manca ancora qualcosa, però ho l’impressione che la Fiorentina, negli ultimi giorni, possa fare un colpo a parametro zero ed uno in prestito, anche da un top club europeo”.

Infine una valutazione su Beltran: “Il River ha bisogno di un attaccante e il primo nome è Beltran, anche i tifosi, dopo le difficoltà dell’attacco, invocano a gran voce l’attaccante. Dietro il no di Beltran al Flamengo c’è sicuramente Gallardo, che ha chiamato l’attaccante viola per dirgli di aspettare.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio