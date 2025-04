De Santis: “Comuzzo interessa a tanti, la Fiorentina farà fatica a trattenerlo in estate”

A Lady Radio è intervenuto l’intermediario ed agente Lorenzo De Santis che ha parlato di Pietro Comuzzo, prima titolare fisso ed ora scivolato in panchina dopo le ultime prestazioni di Mari, Pongracic e Ranieri come terzetto difensivo: “Raramente vengono fuori dei giocatori come lui ora, non ci sono tanti difensori italiani forti e giovani che si fanno notare ed è per questo che ha attirato un sacco di estimatori. Mi aspettavo che già a gennaio potesse partire per Napoli, ma la Fiorentina ha resistito duramente e ha fatto capire a tutti che crede in lui e non escludo che gli azzurri ci riproveranno. Poi vedo la Juventus molto interessata, storicamente con i bianconeri l’asse è caldo e sta portando dei benefici ai viola, e il Milan che deve fare un difensore forte e giovane in breve tempo. Sarà un’asta molto accesa e lì dovremo vedere fino a quando la Fiorentina resisterà, il prezzo resterà alto ma difficilmente la Fiorentina riuscirà a trattenerlo.”