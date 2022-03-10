De Santis: "Weigandt alla Fiorentina? Pista percorribile. Primi contatti la scorsa estate"

Le parole di Lorenzo De Santis sul terzino destro del Boca Juniors, Marcelo Weigandt, entrato in orbita Fiorentina

Lorenzo De Santis, operatore di mercato a contatto col calcio argentino, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di Marcelo Weigandt, terzino destro del Boca Juniors accostato nelle ultime sessioni di mercato alla Fiorentina. Ecco le sue parole: "Weigandt alla Fiorentina? Per me è una trattativa fattibile. Se ne era già parlato la scorsa estate, ma il discorso non venne approfondito. Il ragazzo è interessante, monitorato nel giro della nazionale e in un ruolo in cui si è sempre carenti".

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