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De Santis: "Weigandt alla Fiorentina? Pista percorribile. Primi contatti la scorsa estate"

Le parole di Lorenzo De Santis sul terzino destro del Boca Juniors, Marcelo Weigandt, entrato in orbita Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 marzo 2022 21:22
De Santis: "Weigandt alla Fiorentina? Pista percorribile. Primi contatti la scorsa estate" -
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De Santis: "Weigandt alla Fiorentina? Pista percorribile. Primi contatti la scorsa estate"

Lorenzo De Santis, operatore di mercato a contatto col calcio argentino, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di Marcelo Weigandt, terzino destro del Boca Juniors accostato nelle ultime sessioni di mercato alla Fiorentina. Ecco le sue parole: "Weigandt alla Fiorentina? Per me è una trattativa fattibile. Se ne era già parlato la scorsa estate, ma il discorso non venne approfondito. Il ragazzo è interessante, monitorato nel giro della nazionale e in un ruolo in cui si è sempre carenti".

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