De Santis: “Kessié si è proposto a tante squadre, ma nessuno per ora l’ha voluto riprendere”

A Lady Radio è intervenuto il procuratore Lorenzo De Santis per parlare di Franck Kessié, nome uscito in queste ore per il mercato viola: “Kessié conosce bene il nostro campionato perché ha giocato sia al Milan che all’Atalanta ed è completo veramente perché sa fare tutto in mezzo. So che si è proposto a varie squadre perché vuole tornare in un altro calcio rispetto all’Arabia, ma nemmeno Gasperini a Roma lo ha voluto riprendere perché ha lasciato la Serie A da due anni e dobbiamo vedere che mentalità ha adesso.”

Prosegue: “Kessié è un giocatore davvero forte ed è uno dei pochi che ha fatto bene anche dopo Bergamo, sarebbe il profilo perfetto se viene con la giusta mentalità. La Fiorentina cerca un giocatore funzionale e non deve spendere tanto, penso che Pioli sarà fondamentale davvero perché ha tanti giocatori buoni con piedi ma sa che ci vogliono pure i muscoli.”