De Santis su Quarta: ''Potrebbe giocare titolare nel Barcellona, è un patrimonio della società''

Lucas Martinez Quarta è secondo Lorenzo De santis un importante asset patrimoniale, da valolizzare in chiave presente e futura.

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l'operatore ed esperto di calciomercato Lorenzo De Santis ha parlato di Lucas Martinez Quarta. Queste le sue parole:

"E’ un patrimonio della società e va tutelato. A me è sempre piaciuto tanto fin dai primi tempi al River Plate, quando giocava da centrocampista. Deve però crescere nei movimenti della fase difensiva, a me ricorda molto Lisandro Martinez che è addirittura più basso di Quarta. Sembra assurdo, ma potrebbe giocare nel Barcellona e non nel campionato italiano: non è adatto ad una squadra che deve difendere”.

DALLA SPAGNA, LA FIORENTINA VUOLE IL CENTROCAMPISTA RIVELAZIONE DEL VERONA TAMEZE, SERVONO 10 MILIONI

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