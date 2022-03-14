Dalla Spagna, la Fiorentina vuole il centrocampista rivelazione del Verona Tameze, servono 10 milioni

Tameze potrebbe rappresentare un ottimo affare per la Fiorentina. Ma su di lui c'è la concorrenza di mezza Serie A

Il centrocampista del Verona Tameze è una delle rivelazioni di questa serie A. Francese classe '94, il ragazzo avrebbe attirato le attenzioni di Fiorentina, Napoli, Juventus, Roma e Atalanta, società quest'ultima per la quale ha già giocato due anni fa. Secondo fichajes.net il prezzo di mercato del centrocampista si aggira attorno ai 10 milioni di euro e rappresenterebbe un affare per diversi club

INTANTO FIORENTINA DELUSA PER LO SCARSO IMPIEGO DI PULGAR IN TURCHIA

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