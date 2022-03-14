Dalla Turchia, Pulgar non gioca nemmeno al Galatasaray. La Fiorentina è delusa dallo scarso impiego
La Fiorentina ha prestato Pulgar in Turchia per cercare di rilanciare ma le cose purtroppo non stanno andando come sperato
A cura di Redazione Labaroviola
14 marzo 2022 13:08
Il giocatore di proprietà viola Pulgar sta trovando poco spazio anche in Turchia e secondo quanto riporta il media turco webeslan, la Fiorentina starebbe monitorando la sua esperienza a Istanbul. Il club viola è rimasto sorpresa dello scarso impiego riservato al giocatore dal tecnico del Galatasaray Torrent. I report non sono positivi, a differenza di quanto ci si sarebbe aspettato. Il rilancio di Pulgar resta lontano.
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