Dalla Turchia, Pulgar non gioca nemmeno al Galatasaray. La Fiorentina è delusa dallo scarso impiego

La Fiorentina ha prestato Pulgar in Turchia per cercare di rilanciare ma le cose purtroppo non stanno andando come sperato

Il giocatore di proprietà viola Pulgar sta trovando poco spazio anche in Turchia e secondo quanto riporta il media turco webeslan, la Fiorentina starebbe monitorando la sua esperienza a Istanbul. Il club viola è rimasto sorpresa dello scarso impiego riservato al giocatore dal tecnico del Galatasaray Torrent. I report non sono positivi, a differenza di quanto ci si sarebbe aspettato. Il rilancio di Pulgar resta lontano.

LA FIORENTINA TRATTA TORREIRA

https://www.labaroviola.com/romano-la-fiorentina-tratta-con-larsenal-lacquisto-di-torreira-mal-che-vada-ce-il-riscatto-a-15-milioni/168986/