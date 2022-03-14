Romano: "La Fiorentina tratta con l'Arsenal l'acquisto di Torreira. Mal che vada c'è il riscatto a 15 milioni"
Secondo Romano di Sky la Fiorentina starebbe trattando l'acquisto immediato di Lucas Torreira con l'Arsenal
A cura di Redazione Labaroviola
14 marzo 2022 12:47
Il giornalista di Sky Fabrizio Romano ha parlato sul suo Twitter della situazione di Lucas Torreira. Queste le sue parole:
"La Fiorentina è molto contenta di Torreira. Colloqui in corso con l’Arsenal, per raggiungere un accordo per un trasferimento a titolo definitivo, anche se il club viola mal che vada è forte di un accordo per il diritto di riscatto a 15 milioni di euro"
CASSANO ATTACCA L'EX FIORENTINA VLAHOVIC
https://www.labaroviola.com/cassano-attacca-vlahovic-voleva-mettersi-in-mostra-alla-juve-ma-adesso-non-tira-neanche-in-porta/168981/