Cassano attacca Vlahovic: "Voleva mettersi in mostra alla Juve, ma adesso non tira neanche in porta"

Cassano critica l'ex Fiorentina Vlahovic, e il gioco di Allegri che penalizza anche un giocatore molto forte come Morata

Ai microfoni della Bobo Tv, l'ex giocatore Antonio Cassano, ha parlato di Dusan Vlahovic ex giocatore viola e del gioco della Juventus. Queste le sue parole:

"Vlahovic è arrivato con una grandissima voglia di mettersi in mostra, ma adesso non sta facendo più nulla. Non fa neanche un tiro in porta. Morata è un campione ma Allegri gli sta facendo fare il terzino. I bianconeri secondo me non arriveranno neanche al quarto posto“,

IL CONSIGLIO DI JOE BARONE AL CESENA

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