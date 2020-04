L’agente di mercato, Lorenzo De Santis, è stato intervistato su Lady Radio: “Il campionato è legato alle vicende della politica, dipende da quando si ripartirà. Ma non vorrei che si lottasse per concludere a tutti i costi una stagione compromettendo la prossima. Campionato da spalmare nell’anno solare? La proposta di Galliani non mi convince, chiuderei qui e ripartirei nel mese di settembre. Il problema principale è relativo al calciomercato e il fatto che mancherebbero gli spettatori in assenza di vaccino. Diciamo che il nocciolo nel riprendere il campionato sta nelle perdite e nei milioni che mancherebbero”.