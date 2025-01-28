De Santis avverte: "Bondo? Interessante, ma abbiamo visto con Colpani che Firenze non è Monza"

Il procuratore ed intermediario di mercato ha parlato del giovane centrocampista monzese accostato alla Fiorentina

A Lady Radio ha parlato il procuratore ed intermediario di mercato Lorenzo De Santis che ha toccato vari temi del mondo viola: "Bondo è un giocatore che devi provare a prendere perché ti rende più forte. Devi sforzarti per il mercato anche alla luce del successo contro la Lazio, puoi arrivare in Europa e non parlo di Conference, ma di qualcosa di più quindi devi rinforzarti e lui fa per te. Chiaramente Monza è una cosa e Firenze un'altra e lo vediamo con Colpani che fatica. Anche Marì viene da lì, ma è più esperto. "

Sulla punta: "La Fiorentina deve fare un attaccante da alternare con Kean, ma anche da mettere in coppia con lui perché tra poco riparte la Conference e un altro là davanti lo devi prendere per forza. Non le può fare tutte lui e infatti lo vedo meno smagliante."

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