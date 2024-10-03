De Santis: "Beltrán può davvero tornare al River Plate, in Argentina lo rivogliono subito"
Il noto agente FIFA ha commentato le prestazioni degli argentini di casa viola alla vigilia del match d'esordio di Conference
A Lady Radio ha parlato l'agente FIFA ed intermediario di mercato Lorenzo De Santis che ha commentato le situazioni legate agli argentini della Fiorentina: "Il River Plate sta cercando di riportare Beltrán a casa, ci sono voci che impazzano per tutta l'Argentina ed i tifosi sono in sobbuglio perché lo rivorrebbero subito. Dopo Julian Alvarez e Lautaro Martinez, in Argentina Beltrán è l'attaccante più in vista della nazione. Ora il giocatore è in difficoltà, non gioca con continuità e non ha un bel feeling con Palladino. Il mister deve tentare di riportarlo in gruppo perché è stato un grande investimento quindi non varrebbe la pena perderlo così, invece il River Plate lo vuole riportare a casa perché ci vede tanto in lui."
Su Moreno: "Giocatore di temperamento, ha forza e tecnica soprattutto sa condurre il pallone con calma e con qualità. Ha già giocato diverse gare rispetto alla sua età quindi non è solo un buon prospetto, è un talento."
Su Infantino: "In Italia non ha trovato il suo ruolo, ora va in un campionato con meno pressioni e magari può riprendersi. La Fiorentina lo aveva preso per un motivo, spero che negli Emirati potrà recuperare il suo investimento. In più sarà allenato da Crespo e questo lo può aiutare a recuperare sicurezza."
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