De Santis: "La Fiorentina segue solo Aranda in Argentina, è il profilo giusto per Grosso a Firenze"

Il giovane talento argentino piace ai viola e potrebbe arrivare

A Lady Radio l'esperto di mercato e di calcio sudamericano Lorenzo De Santis ha parlato di Fiorentina: "In Argentina la Fiorentina segue solo Aranda perché é integro e sta bene. Si tratta di un classe 2007 che può servire a Grosso, infatti vogliono dare al mister un esterno per il ritiro e lui può essere perfetto perché costa poco."

Su Beltran: "Ha aperto perché Simeone ha rifiutato sennò non ci tornava, non è la prima scelta del River perché è andato via Gallardo."