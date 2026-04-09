De Santis: “Paratici può portare la Fiorentina dove merita. L’Europa League cambierebbe il mercato estivo”

A Lady Radio ha parlato il procuratore Lorenzo De Santis: “Quando si è pensato al Viola Park, lo si è fatto fin da subito per iniziare un percorso che desse respiro internazionale alla Fiorentina. Paratici, dirigente importante che ha avuto esperienze in Italia e all’estero può essere l’alfiere che riporta la Fiorentina dove le compete, intanto magari in Europa League, e sarebbe la prima volta con la proprietà Commisso, provando a vincere la Conference.

Il mercato della Fiorentina sarà condizionato dalla partecipazione o meno alle coppe europee. Vincendo la Conference e facendo l’Europa League tutto cambierebbe sul piano della percezione e dell’appeal. Kean? Sta vivendo una stagione complicata, ci si aspettava un finale importante di annata, è stato rallentato da problemi fisici ma penso possa essere una carta importante e la sua assenza peserà nell’andata col Palace”.