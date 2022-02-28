De Santis: ''Burdisso al centro di diverse trattative per la Fiorentina, è sempre sul pezzo''

Parole di grande apprezzamento da parte dell'operatore di mercato nei confronti di Nicolas Burdisso, attivissimo sul panorama sudamericano.

Il noto operatore di mercato Lorenzo De Santis ha parlato ai microfoni di Lady Radio, elogiando l'operato del Nicolas Burdisso nei panni di dirigente ed osservatore della Fiorentina. Queste le sue parole: ''Gli errori di Martinez Quarta purtroppo sono evidenti. Al River in Argentina era abituato a difendere soltanto altissimo per via della forza della squadra, mentre in Italia in determinate situazioni si è costretti a stare più bassi.

Le disattenzioni e gli errori li paghi di più. A volte si distrae ma rimane un signor difensore con un grande potenziale. Burdisso? So che il dirigente gigliato è molto operativo in Sudamerica. Mediaticamente non esce molto di quello che sta facendo perché a lui non piace apparire. Ci sono in atto diverse trattative legate alla Fiorentina.''

INCIDENTE STRADALE PER RIBERY, FINITO CONTRO UN SEMAFORO NELLA NOTTE A PAESTUM, TRAUMA CRANICO

https://www.labaroviola.com/incidente-stradale-per-ribery-finito-contro-un-semaforo-nella-notte-a-paestum-trauma-cranico/167213/