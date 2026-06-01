De Santis consiglia: "Alla Fiorentina dico di prendere Aranda, è il centrocampista che manca"

Il centrocampista argentino è un profilo avvicinato ai viola

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l'operatore di mercato Lorenzo De Santis ha fatto il punto sulle future mosse della Fiorentina, promuovendo il talento classe 2007 del Boca Juniors, Tomás Aranda: “Si è guadagnato la maglia da titolare ed è una delle poche note liete. Brevilineo, bravo nell’uno contro uno, ha fatto vedere di avere colpi importanti, ma è ancora un giocatore acerbo sotto il profilo realizzativo”. Secondo l'esperto, il giovane argentino “ha una valutazione accessibile ed è un profilo interessante con caratteristiche che sono mancate alla Fiorentina nella scorsa stagione”. Spostando poi l'attenzione sulle possibili uscite, De Santis ha preannunciato una sessione di trasferimenti movimentata per il club viola: “Ci saranno alcune cessioni importanti, di giocatori che sono stati stabilmente nell'undici titolare viola in queste stagioni. Penso a De Gea, penso a Dodo”. Discorso diverso, invece, per altri elementi della rosa che potrebbero cambiare percorso: “Ci sono poi nomi come Kean e Comuzzo che hanno avuto un abbassamento del loro valore di mercato e quindi la Fiorentina potrebbe decidere di rilanciarli”.