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De Santis: "Caceres sa cambiare la difesa con la sua poliedricità. Può essere un valore aggiunto"

Queste le parole a Lady Radio su Martin Caceres dell'esperto di calciomercato Lorenzo De Santis: "Martin è un calciatore in grado di cambiare la difesa, è poliedrico perchè ha giocato in tutti i ruoli...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 ottobre 2019 14:28
De Santis: "Caceres sa cambiare la difesa con la sua poliedricità. Può essere un valore aggiunto" - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Queste le parole a Lady Radio su Martin Caceres dell'esperto di calciomercato Lorenzo De Santis: "Martin è un calciatore in grado di cambiare la difesa, è poliedrico perchè ha giocato in tutti i ruoli del reparto. Ci dobbiamo augurare che abbia continuità rispetto a quanto avvenuto alla Juventus ed alla Lazio. Nella prima esperienza nei bianconeri era tra i difensori più forti del campionato poi subì un brutto infortunio al ginocchio, rischiò anche di trasferirsi al Milan. Se nel corso del tempo riesce a saper dosare bene qualità e personalità è un valore aggiunto importantissimo".

 

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