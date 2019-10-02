De Santis: "Caceres sa cambiare la difesa con la sua poliedricità. Può essere un valore aggiunto"

Queste le parole a Lady Radio su Martin Caceres dell'esperto di calciomercato Lorenzo De Santis: "Martin è un calciatore in grado di cambiare la difesa, è poliedrico perchè ha giocato in tutti i ruoli...

Queste le parole a Lady Radio su Martin Caceres dell'esperto di calciomercato Lorenzo De Santis: "Martin è un calciatore in grado di cambiare la difesa, è poliedrico perchè ha giocato in tutti i ruoli del reparto. Ci dobbiamo augurare che abbia continuità rispetto a quanto avvenuto alla Juventus ed alla Lazio. Nella prima esperienza nei bianconeri era tra i difensori più forti del campionato poi subì un brutto infortunio al ginocchio, rischiò anche di trasferirsi al Milan. Se nel corso del tempo riesce a saper dosare bene qualità e personalità è un valore aggiunto importantissimo".