Corriere, Fiorentina vicina a chiudere per Nkunku del PSG. Continuano i contatti con Jesè.
La Fiorentina prova a chiudere per Nkunku. Seconda amichevole, doppietta di Hagi", scrive La Gazzetta dello Sport. Su Jesè..
A cura di Redazione Labaroviola
16 luglio 2017 09:51
"La Fiorentina prova a chiudere per Nkunku. Seconda amichevole, doppietta di Hagi", scrive il quotidiano sportivo Il Corriere dello Sport-Stadio in prima pagina. Svolta importante nella trattativa con il PSG per il centrocampista classe 1997. Si torna a parlare anche di Jesè Rodriguez, altro giocatore del PSG e ex Real Madrid e Las Palmas.