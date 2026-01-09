Nkunku recuperato: l’attaccante francese sarà a disposizione di Allegri per Fiorentina-Milan

La ventesima giornata di Serie A è alle porte: la Fiorentina, rafforzata da due nuovi e preziosi acquisti come Solomon e Brescianini, affronterà il Milan di Massimo Allegri. Mentre le due squadre procedono con la preparazione della gara, dalla squadra rossonera arriva la prima notizia: Christopher Nkunku è rientrato in gruppo e ha lavorato assieme ai compagni. L’attaccante francese sembra aver smaltito il problema al piede che aveva rimediato a fine 2025 nella gara contro l’Hellas Verona e si prepara per rientrare già domenica contro la Fiorentina. Lo riporta SkySport.