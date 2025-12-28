28 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:17

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Il Milan schianta il Verona per 3-0 e lo tiene a tre punti dalla Fiorentina in classifica, il racconto

News

Il Milan schianta il Verona per 3-0 e lo tiene a tre punti dalla Fiorentina in classifica, il racconto

Mirko Carmignani

28 Dicembre · 14:35

Aggiornamento: 28 Dicembre 2025 · 14:35

TAG:

#MilanNkunkuVerona

Condividi:

di

Gli uomini di Massimiliano Allegri tornano in testa facendo un favore ai gigliati in grande crisi dopo l'ennesima caduta

Il Milan di Max Allegri batte il Verona per 3-0 a San Siro e fa un regalo alla Fiorentina diretta concorrente alla salvezza dei veneti che la precedono in classifica di 3 punti, ma con lo scontro con il Bologna da recuperare a gennaio.

I rossoneri si portano in vetta a 35 punti in attesa della gara del Napoli a Cremona e della partita dell’Inter a Bergamo di stasera con un successo fondamentale firmato dalla doppietta del francese Nkunku e da Pulisic che ha sbloccato il match in chiusura di tempo. Il Milan non era partito benissimo nella prima frazione con poche occasioni da gol culminate sull’angolo risolto dall’americano.

Nel secondo tempo dopo 3 minuti i rossoneri hanno avuto un rigore poi realizzato da Nkunku per via di una trattenuta di Nelsson ai danni dello stesso francese che ha sortito il doppio vantaggio poi completato dal tiro di Modric ribadito in rete dell’ex Chelsea. I rossoneri sono andati vicini pure al quarto gol con De Winter, Loftus Cheek e lo stesso Nkunku fino alla rete annullata in chiusura ad Orban per il Verona per un fallo.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio