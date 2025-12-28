Il Milan schianta il Verona per 3-0 e lo tiene a tre punti dalla Fiorentina in classifica, il racconto

Il Milan di Max Allegri batte il Verona per 3-0 a San Siro e fa un regalo alla Fiorentina diretta concorrente alla salvezza dei veneti che la precedono in classifica di 3 punti, ma con lo scontro con il Bologna da recuperare a gennaio.

I rossoneri si portano in vetta a 35 punti in attesa della gara del Napoli a Cremona e della partita dell’Inter a Bergamo di stasera con un successo fondamentale firmato dalla doppietta del francese Nkunku e da Pulisic che ha sbloccato il match in chiusura di tempo. Il Milan non era partito benissimo nella prima frazione con poche occasioni da gol culminate sull’angolo risolto dall’americano.

Nel secondo tempo dopo 3 minuti i rossoneri hanno avuto un rigore poi realizzato da Nkunku per via di una trattenuta di Nelsson ai danni dello stesso francese che ha sortito il doppio vantaggio poi completato dal tiro di Modric ribadito in rete dell’ex Chelsea. I rossoneri sono andati vicini pure al quarto gol con De Winter, Loftus Cheek e lo stesso Nkunku fino alla rete annullata in chiusura ad Orban per il Verona per un fallo.