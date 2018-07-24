Jesé non convocato per la tournée con il PSG nonostante le assenze dei titolari. Preferiti a lui molti giovani. C'è la Fiorentina?

Ieri il Mundo Deportivo rilanciava un interessamento della Fiorentina per Jesé Rodriguez (LEGGI QUI) ed oggi il tecnico Tuchel ha fatto le convocazioni per la ICC, una tournée che la squadra parigina...

Ieri il Mundo Deportivo rilanciava un interessamento della Fiorentina per Jesé Rodriguez (LEGGI QUI) ed oggi il tecnico Tuchel ha fatto le convocazioni per la ICC, una tournée che la squadra parigina dovrà affrontare per prepararsi al campionato. Nonostante le assenze di: Cavani, Mbappè e Neymar il tecnico ha lasciato a casa Jesé per preferirgli molti giovani. (LEGGI QUI LE CONVOCAZIONI) C'è la Fiorentina per lo spagnolo?