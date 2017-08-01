Arriva Neymar? Ora il Psg apre alle cessioni: sì al prestito di Jesé alla Fiorentina
Con il sempre più imminente trasferimento di Neymar al Psg si innescherà, inevitabilmente, un effetto domino. I primi ad essere coinvolti saranno gli "esuberi" in casa parigina: adesso il club deve ce...
A cura di Redazione Labaroviola
01 agosto 2017 16:22
Con il sempre più imminente trasferimento di Neymar al Psg si innescherà, inevitabilmente, un effetto domino. I primi ad essere coinvolti saranno gli "esuberi" in casa parigina: adesso il club deve cedere o comunque alleggerire il monte ingaggi. Per questo ottenere Jesé in prestito, magari con diritto di riscatto per la prossima stagione, non è più una missione impossibile per Corvino.