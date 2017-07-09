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Gazzetta, Jesè puó diventare un giocatore viola. Il problema sta tutto nell'ingaggio..

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Jesè Rodriguez puó diventare un giocatore della Fiorentina, il problema sta tutto nell'ingaggio..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2017 10:59
Gazzetta, Jesè puó diventare un giocatore viola. Il problema sta tutto nell'ingaggio.. -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Jese
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Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Jesè Rodriguez puó diventare un giocatore della Fiorentina. Il problema per farlo arrivare a Firenze non sta tanto nella cifra dell'acquisto perchè il calciatore arriverebbe in prestito con diritto di riscatto. Lo scoglio maggiore risulterebbe infatti l'ingaggio perchè lo spagnolo percepisce 6-7 milioni l'anno. Se accettasse di ridursi l'ingaggio e di spalmare in bonus la cifra, la trattativa potrebbe accelerare definitivamente.

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